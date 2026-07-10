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        Diyarbakır'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı.

        Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katına şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş edildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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