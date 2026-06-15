Diyarbakır'da çayda akıntıya kapılan iki kişiden biri kayboldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdikleri çayda akıntıya kapılan 2 kişiden biri kayboldu.



Sarım Çayı'na giren Fettullah K. ile Vedat K. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla Fettullah K. kurtarıldı, kaybolan Vedat K'nin ise bulunması için arama yürütülüyor.

