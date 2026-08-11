Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.
Giriş: 11.08.2026 - 17:34 Güncelleme:
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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