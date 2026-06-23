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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 141 kişi yakalandı.

        Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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