Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü'ne ilişkin tören düzenlendi

        Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü'ne ilişkin tören düzenlendi

        Diyarbakır'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü'ne ilişkin tören düzenlendi

        Diyarbakır'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


        Merkez Yenişehir ilçesindeki Hava ve Kara Şehitliği'nde düzenlenen törende Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        Daha sonra Başsavcı Kuruçay, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, kabirlere karanfil bırakıldı.


        Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Öztürk, Berat Sağır ve Ahmet Ramazanoğlu, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turan Coşkun, İl Müftü Yardımcısı Murat Eren, kurum müdürleri ile infaz koruma memurları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Başkan Karamehmetoğlu'ndan eğitime destek
        Başkan Karamehmetoğlu'ndan eğitime destek
        Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliği
        Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliği
        Kadın emeğiyle yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadı yapıldı
        Kadın emeğiyle yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadı yapıldı
        Çermik'te yapımı devam eden yatırımlar incelendi
        Çermik'te yapımı devam eden yatırımlar incelendi
        Sezen öğretmen diyaliz hastalarına söylediği şarkılarla moral aşılıyor
        Sezen öğretmen diyaliz hastalarına söylediği şarkılarla moral aşılıyor
        Diyarbakırlı kızlardan Dünya kupası ve Milli Takım başarısı
        Diyarbakırlı kızlardan Dünya kupası ve Milli Takım başarısı