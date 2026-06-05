Diyarbakır'da Ceza İnfaz Personeli Günü'ne ilişkin tören düzenlendi

Diyarbakır'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.





Merkez Yenişehir ilçesindeki Hava ve Kara Şehitliği'nde düzenlenen törende Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Daha sonra Başsavcı Kuruçay, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, kabirlere karanfil bırakıldı.





Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Öztürk, Berat Sağır ve Ahmet Ramazanoğlu, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turan Coşkun, İl Müftü Yardımcısı Murat Eren, kurum müdürleri ile infaz koruma memurları katıldı.



