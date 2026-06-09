Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor

        Diyarbakır'da çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da çiftçilerin Batman Baraj Gölü havzasında 7 ay önce buğday ve mercimek ekimi yaptıkları arazilerin bir bölümü mevsimsel yağışlarla adeta göle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da çiftçilerin Batman Baraj Gölü havzasında 7 ay önce buğday ve mercimek ekimi yaptıkları arazilerin bir bölümü mevsimsel yağışlarla adeta göle döndü.


        Diyarbakır ve Batman arasında Batman Çayı üzerinde tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla 1986 yılında yapımına başlanan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) 14 Kasım 2003 tarihinde işletmeye alınarak faaliyete geçti.

        Baraj gölü havzasındaki su, son yıllarda yağış azlığı, küresel ısınma ve buharlaşmanın da etkisiyle büyük oranda çekildi.

        Bölgedeki çiftçiler suların çekildiği arazileri buğday ve mercimek ekimi yaparak tarıma kazandırdı.

        Kış aylarında düşen kar ve yağmur ile ilkbaharda etkili olan yağış sayesinde baraj havzasında su seviyesi zaman içinde artış gösterdi.

        Ektikleri ürünlerin bir bölümü sular altında kalan çiftçiler traktörle giremedikleri tarlalarda sandalla gezmeye başladı.

        Tarımsal üretim yapılan arazilerin su altında kaldığı yerleşim yerleri arasında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Yayık Mahallesi de bulunuyor.

        Kırsal mahallede üretim yapan çiftçilerin ekinlerini kontrol etmek amacıyla su altında kalan arazileri sandalla gezmesi dronla görüntülendi.

        - "55 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"

        Çiftçilerden Necat Yılmaz, AA muhabirine, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da baraj gölü havzasındaki araziye boş kalmasın diye buğday ektiğini söyledi.

        Kışın ve ilkbaharda düşen yağışlar nedeniyle buğday tarlalarının su altında kaldığını, arazinin bir bölümünü çizmeyle bir bölümünü sandalla gezdiklerini ifade eden Yılmaz, "55 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Hep çizmelerle dolaşıyoruz. Hayvanların peşine giderken bile yağmurluğumuzu götürüyoruz. Bir saat yağmur yağıyor bir saat güneşli oluyor." dedi.

        - "Tarlalarda balıklar da geziyor"

        Muhammed Salim Yılmaz da boş kalan arazileri tarıma kazandırmak için ekim yaptıklarını belirtti.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Kasım ayında buraları ektik. Bu yıl Allah'ın bereketi geldi, köylülerimizin ekinlerinin üçte biri su altında kaldı. Önceki yıllarda buralara traktörle geliyorduk, bu yıl kayıkla gelip tarlayı kontrol ediyoruz. Tarlalarda balıklar da geziyor. Bu durum balıklara da fırsat oldu. Sazan balıkları buğdayların arasında geziyor. Onlar da nasiplerini arıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kız çocuğunu evlenmek için kaçıran sanığa 3 yıl hapis
        Kız çocuğunu evlenmek için kaçıran sanığa 3 yıl hapis
        "Okulumun Kalbi Kütüphanem" Projesi tamamlandı
        "Okulumun Kalbi Kütüphanem" Projesi tamamlandı
        Diyarbakır'da Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi
        Eğil Belediyesince özel bireyin kullandığı yol yapılacak
        Eğil Belediyesince özel bireyin kullandığı yol yapılacak
        Karakaya Barajında su tahliyesi devam ediyor
        Karakaya Barajında su tahliyesi devam ediyor
        Başkan Gündüz: ''Hiçbir ülkenin yetkilisi, Türk milletinin tarihine hakaret...
        Başkan Gündüz: ''Hiçbir ülkenin yetkilisi, Türk milletinin tarihine hakaret...