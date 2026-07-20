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        Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fabrika Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar alan zarar gördü.

        Öte yandan yerleşim yerleri çıkan dumandan etkilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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