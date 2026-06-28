Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 28.06.2026 - 19:34 Güncelleme:
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını ekiplerce söndürüldü.
Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle arazideki anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk ve ağaçlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ