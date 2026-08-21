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        Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kırsal Başköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 12 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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