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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR-Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        On Gözlü Köprü mevkisinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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