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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Yenişehir'de 9 Ağustos'ta diş kliniğinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K, M.E. ve M.V.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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