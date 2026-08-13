Diyarbakır'da diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Yenişehir'de 9 Ağustos'ta diş kliniğinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K, M.E. ve M.V.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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