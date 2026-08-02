Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. B.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde kırsal Çavlı Mahallesi mevkisinde iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Dicle Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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