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        Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde kırsal Çavlı Mahallesi mevkisinde iş makinesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Dicle Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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