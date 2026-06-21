Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2'si çocuk 4 kişi hakkında dava açıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi hakkında 4 ayrı suçtan 21 yıldan 40 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Aralık 2025'te, 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine patlayıcı madde attıkları iddiasıyla, suça sürüklenen çocuklar tutuklu İ.Y. ve tutuksuz M.K. ile tutuklu sanık M.Y. ve tutuksuz sanık İ.D. hakkında hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza ve 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, maskeli bir kişinin müşteki S.D'nin de bulunduğu sırada iş yerine el bombası atarak hızla kaçıp uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Mağdur S.D. iddianamede yer alan ifadesinde, sanıklar ile husumet bulunduğunu ve söz konusu olaydan dolayı şikayetçi olduğunu kaydetti.



İddianamede, Diyarbakır Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü raporuna yer verildi.



Raporda, "Menşei tespit edilemeyen söz konusu patlamış savunma tipi el bombasının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.



İddianamede, suça sürüklenen çocuk ve sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarına itibar edilmediği kaydedildi.



İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:



"Sanık M.Y, aralarında husumet bulunan mağdura yönelik suçları işlemek için suça sürüklenen çocuklar İ.Y. ve M.K'yi azmettirmiştir. Sanık İ.D. ise müsnet suçların işlenmesinin ardından sanık M.Y. ve 2 çocuğu olay yerinden farklı bir yere götürme eylemi ile yardımda bulunarak dosyaya konu suçların icrasını kolaylaştırarak üzerine atılı suçları işlemiştir. Dolayısıyla sanıklar hakkında kamu davası açmaya yeter nitelikte somut deliller elde edildiği anlaşıldığından, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep olunur."



- İstenilen ceza



İddianamede, suça sürüklenen çocuklardan tutuklu İ.Y. ve tutuksuz M.K ile sanıklardan tutuklu M.Y. ile tutuksuz İ.D. hakkında, "bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

