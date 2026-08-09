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        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Yenişehir'deki iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddia edilen A.U. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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