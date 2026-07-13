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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 12 bin 748 paket gümrük kaçağı sigara, 600 paket ısıtılmış tütün, 50 puro, 15 elektronik sigara, 6 cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.









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