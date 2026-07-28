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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 5 bin 49 paket gümrük kaçağı sigara, 400 paket ısıtılmış tütün mamulü, 200 puro, 29 elektronik sigara, 42 litre kaçak viski ve votka, 17 kaçak parfüm, 16 elektronik eşya ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

        Yakalanan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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