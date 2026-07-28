Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 5 bin 49 paket gümrük kaçağı sigara, 400 paket ısıtılmış tütün mamulü, 200 puro, 29 elektronik sigara, 42 litre kaçak viski ve votka, 17 kaçak parfüm, 16 elektronik eşya ve 11 cep telefonu ele geçirildi.



Yakalanan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

