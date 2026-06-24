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        Diyarbakır'da kaybolan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaybolan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu.

        Ağaçkorur Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Kadri Zengin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Zengin'in cansız bedeni arazide bulundu.

        Zengin'in cenazesi otopsi için Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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