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        Diyarbakır'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan ve önceki gün saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Y. için dün başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiyesi, ANDA ve Türk Kızılay ekiplerinin katılımıyla sürüyor.


        Batman Çayı ve kıyısında yürütülen aramalarda 69 personel görev alıyor.

        Silvan ilçesinin kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan ve 3 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdullah Y'nin yakınlarının dün yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.


        Yapılan aramalarda, Batman Çayı kenarında Abdullah Y'ye ait olduğu belirtilen bisiklet, balık ağı ile beyaz torba içerisinde balık bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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