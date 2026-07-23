Diyarbakır'da "Kur'an'da İsmi Geçen 25 Peygamber" programı düzenlendi
Diyarbakır'da "Kur'an'da İsmi Geçen 25 Peygamber" programı gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da "Kur'an'da İsmi Geçen 25 Peygamber" programı gerçekleştirildi.
Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Şeyh Said Efendi Cami Yaz Kur'an Kursu'nda, kursta eğitim gören öğrenciler tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin tanıtıldığı programda, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, dua edildi.
Program, katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.
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