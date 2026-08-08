Diyarbakır'da kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan 4 kişi yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde 4 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde 4 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 5 Ağustos'ta Kayapınar ve Bağlar'da 4 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen M.Z.K, B.E, S.B. ile suça sürüklenen çocuk K.S.Y. yakalandı.
Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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