Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da MHP'ye üye olan yaklaşık 250 kişiye törenle rozetleri takıldı

        Diyarbakır'da MHP'ye üye olan yaklaşık 250 kişiye törenle rozetleri takıldı

        Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan yaklaşık 250 kişinin rozeti düzenlenen törenle takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Diyarbakır'da MHP'ye üye olan yaklaşık 250 kişiye törenle rozetleri takıldı

        Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan yaklaşık 250 kişinin rozeti düzenlenen törenle takıldı.

        MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan MHP İl Başkanı Hasan Özcoşkun, partilerine çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.

        Özcoşkun, partilerinin son zamanlarda Diyarbakır'da büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Çok iyi katılım var. Hemşehrilerimiz bize destek veriyor. Şu anda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gelen 8 muhtarımız yüzlerce kişiyle partimize katılım sağlıyor. Hayırlı olsun." dedi.

        Özcoşkun, daha sonra yeni üyelere rozetlerini taktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        Dicle Üniversitesinden hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
        Dicle Üniversitesinden hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
        Çermik'te Gaziler Günü kutlandı
        Çermik'te Gaziler Günü kutlandı
        ASELSAN, Güneydoğu TEKNOFEST'in Diyarbakır ayağında ilkleri yaşatıyor
        ASELSAN, Güneydoğu TEKNOFEST'in Diyarbakır ayağında ilkleri yaşatıyor
        Diyarbakır'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutukland...
        Diyarbakır'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutukland...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Diyarbakır'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Diyarbakır'da konuştu:
        Bakan Kacır, Diyarbakır'da "Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış-Temel Atma...
        Bakan Kacır, Diyarbakır'da "Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış-Temel Atma...