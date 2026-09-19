Diyarbakır'da MHP'ye üye olan yaklaşık 250 kişiye törenle rozetleri takıldı

Özcoşkun, partilerinin son zamanlarda Diyarbakır'da büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Çok iyi katılım var. Hemşehrilerimiz bize destek veriyor. Şu anda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gelen 8 muhtarımız yüzlerce kişiyle partimize katılım sağlıyor. Hayırlı olsun." dedi.

MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan MHP İl Başkanı Hasan Özcoşkun, partilerine çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.

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