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        Diyarbakır'da Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Diyarbakır'da dev ekrandan takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Diyarbakır'da dev ekrandan takip edildi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, alana gelen vatandaşlar milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

        Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

        Etkinlik öncesi, vatandaşlara kahvaltı ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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