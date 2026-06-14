Diyarbakır'da Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Diyarbakır'da dev ekrandan takip edildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, alana gelen vatandaşlar milli maç coşkusunu birlikte yaşadı. Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti. Etkinlik öncesi, vatandaşlara kahvaltı ikram edildi.

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