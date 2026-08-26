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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'da nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8'i çocuk 10 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8'i çocuk 10 kişi kurtarıldı.

        Kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 10 kişi nehirde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu 8'i çocuk 10 kişi güvenli bölgeye çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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