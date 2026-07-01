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        Diyarbakır'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        15 Temmuz Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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