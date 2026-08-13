Diyarbakır'da ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve 6 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla 11 Ağustos'ta saha çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan kapsamlı arama ve kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bu silahlara ait 6 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.