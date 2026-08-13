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        Diyarbakır'da ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi

        Diyarbakır'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve 6 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi

        Diyarbakır'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve 6 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla 11 Ağustos'ta saha çalışması gerçekleştirildi.

        Ekiplerce yapılan kapsamlı arama ve kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bu silahlara ait 6 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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