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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İ.B'nin yönetimindeki 72 AK 320 plakalı otomobil, Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki eşi C.B. ve 1'i ağır 3 çocuğu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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