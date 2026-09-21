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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi silahla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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