Diyarbakır'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti. Başdeğirmen Mahallesi mevkisinden geçen sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mecnun Demir, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüklerine bağlı dalgıç ekipler sevk edildi. Ekiplerin sulama kanalındaki arama çalışmaları sonucunda Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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