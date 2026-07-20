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        Diyarbakır'da sulama kanalına giren genç boğuldu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sulama kanalına giren genç boğuldu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti.

        Başdeğirmen Mahallesi mevkisinden geçen sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mecnun Demir, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüklerine bağlı dalgıç ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin sulama kanalındaki arama çalışmaları sonucunda Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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