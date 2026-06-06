Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kırsal Alabaş Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

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