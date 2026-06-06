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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Alabaş Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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