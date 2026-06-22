Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Haziran'da kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde babası N.D'yi (63) tabancayla vurarak öldüren M.D. (33) hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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