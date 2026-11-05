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        Diyarbakır'da tehlikeli anlar: Kara yolunu pist yapıp yarıştılar

        Diyarbakır'da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da tehlikeli anlar: Kara yolunu pist yapıp yarıştılar

        Diyarbakır’da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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