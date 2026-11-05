Diyarbakır'da tehlikeli anlar: Kara yolunu pist yapıp yarıştılar

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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