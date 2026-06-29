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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 54,87 kilogram esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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