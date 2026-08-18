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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce yurt dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda İran uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

        Zanlının iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde 596,37 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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