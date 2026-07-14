FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - Diyarbakır'da Çoban ailesi 15 Temmuz şehidini özlemle yad ediyor

MEHMET SIDDIK KAYA - İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, şehidi özlemle yad ediyor.



Daha iyi bir iş ve yaşam için ailesi ile 29 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden Askeri Çoban, bir süre sonra atölyesini kurdu.



15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için evinden çıkan 7 çocuk babası Çoban, FETÖ mensuplarının saldırısı sonucu şehit düştü.



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan şehidin oğlu Ferdi Çoban, AA muhabirine, babasının şehadetinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu ve bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi.



Babalarını çok özlediklerini dile getiren Çoban, babasının 1997'de İstanbul'a yerleşip tekstil atölyesinde çalışmaya başladığını, bir süre sonra kendi atölyesini açtığını belirtti.



Çoban, babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için komşularıyla sokağa çıktığını, önce Kısıklı'ya, ardından da Boğaziçi Köprüsü'ne geçtiğini, orada da şehit düştüğünü anlattı.



- "Konu vatan, millet olunca canımız her zaman fedadır"



Her 15 Temmuz geldiğinde hüzünlendiklerini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"15 Temmuz yaklaşıyor. Acımız ilk gün gibi taze. Çocukları, torunları, yeğenleri, aile büyükleri olarak gün geçtikçe babamı daha çok özlüyoruz. Sürekli babamın mezarını ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz. Mezarlığın önünden geçenler de dua ediyor. Onu unutmayacağız. Başım dara girdiği zaman hep onu arıyorum. Gözlerim hep onu arıyor. 20 yıl da geçse acımız aynı. Bu acı hiçbir zaman bitmez."



Aile içerisinde babasının çok sevildiğini belirten Çoban, şehit babasının çok iyi bir insan olduğunu, onu andığı zaman çok duygulandığını dile getirdi.



Babasını çok özlediğini belirten Çoban, şunları söyledi:



"Hep onun yanındaydım. Hep beraberdik. Tüm aile onu çok özlüyor. Önce bize babamın yaralı hastaneye kaldırıldığı söylendi. Vefat haberini hastanede kardeşimle beraber aldık. Gerçekten dünya başımızda yıkıldı. Çünkü evimizin direği, ailemizin büyüğüydü. Aile içinde sevilen bir insandı. Herkesi barışmaya davet ediyordu. Her zaman barışçıydı."



Kendisinin de babası gibi vatanı için gözünü kırmadan şehit olmaya hazır olduğunu dile getiren Çoban, "Bugün yine 15 Temmuz olsa babamızın yerine bu sefer biz sokaklara çıkarız. Biz mücadele ederiz. Hiçbir zaman vatanımızı, milletimizi, hiç kimseyi yedirmeyiz. Konu vatan, millet olunca canımız her zaman fedadır. Biz vatan için yaşıyoruz. Vatanımız olmazsa biz de olmayız." ifadelerini kullandı.



- "Vatanına ve milletine aşık bir adamdı"



Şehidin yeğeni Bedri Çoban da 10 yıl geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu, hiçbir zaman da bu acının azalmayacağını ifade etti.



Şehidin ailesine çok değer verdiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:



"Askeri Çoban ailesine, çocuklarına düşkün, vatanına ve milletine aşık bir adamdı. Aile kavramını, aile onurunu, aile kültürünü, vatan sevgisini iyi bilendi. Aile yapısına sadık bir insandı. Bunu da korumaya, kollamaya çalışan bir kişiydi. Ailesine sahip çıkan vatanına da sahip çıktı. O unutulacak biri değil. Devletin, FETÖ ile mücadelesi devam ediyor. Elhamdülillah bunun sonu gelecek, kökü kazınacak diye umut ediyoruz. Vatan uğruna üstümüze düşen her şeyi yapmaya dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız. Bir nefesimiz var, onu da Allah ve memleket için veririz elbet. Bu gibi girişimlere de asla ama asla fırsat vermeyiz."

