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        Furkan Soyalp, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının desteğine güveniyor

        Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferlerinden Furkan Soyalp, takımın ligde kalıcı olması için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Furkan Soyalp, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının desteğine güveniyor

        Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferlerinden Furkan Soyalp, takımın ligde kalıcı olması için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Furkan Soyalp, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer süreci ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Takımın önemli bir taraftar desteğine sahip olduğunu ifade eden Furkan, bu atmosferin transfer kararında etkili olduğunu belirtti.

        Yeşil-kırmızılı taraftarların iç saha maçlarında takıma büyük güç kattığını dile getiren Furkan Soyalp, şunları kaydetti:

        "Amedspor bu lige hak ederek çıktı. Burada kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Ben de bu mücadelenin içinde olmak istiyorum. Büyük ve destekleyici bir taraftar gücü olduğunu biliyorum. Minimum 25 bin kişinin önünde oynanan stadyumda, ateşli taraftarımızın oluşturacağı atmosferle ve iç sahada 12. adamı arkamıza alarak çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sahadaki mücadeleyi taraftarın desteği büyük oranda etkiliyor. Onlarla birlikte iç sahada umarım güzel günler geçiririz."

        Yeni sezonda mücadeleden taviz vermeyeceklerinin sözünü veren Furkan, taraftarlardan takımlarını her şartta desteklemelerini istedi.

        Futbolda galibiyetlerin de mağlubiyetlerin de olabileceğini anlatan Furkan Soyalp, "Taraftarlarımız kendi hür iradeleriyle takımlarını desteklemek için tribünde olacak. Onlara söylemek istediğim, iyi günler de kötü günler de olacaktır. Galibiyetler de mağlubiyetler de yaşanacaktır. Ama sahada mücadelenin hiçbir zaman bitmediği, son düdüğe kadar savaşan bir takım olacağına söz verebilirim. Ne olursa olsun bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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