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        GAP UTAEM'da tarımsal alanda yürütülen çalışmalar düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) tarafından tarımsal alanda yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:47 Güncelleme:
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        GAP UTAEM'da tarımsal alanda yürütülen çalışmalar düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) tarafından tarımsal alanda yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.


        GAP UTAEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan GAP UTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu, artan nüfus ve giderek belirginleşen iklim değişikliği koşulları göz önüne alındığında tarımın her geçen gün daha stratejik bir konuma yükseldiğini söyledi.

        Berekatoğlu, şunları kaydetti:

        "GAP UTAEM olarak bölgemizin ekolojik şartlarına tam uyumlu, yüksek verimli, hastalık ve kuraklığa toleranslı yeni çeşitler geliştirmek için özveriyle çalışıyoruz. Bu çeşitler çiftçimizin büyük emeğinin karşılığını en üst düzeye alınmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Kaliteli tohum kullanımını yaygınlaştırmak ve milli tarımımızı teknolojiyle entegre ettirerek güçlendirmek kurumumuzun temel hedeflerinden biridir."

        Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehdi Sümerli de enstitünün bitki hastalıkları, zararları ve analizlerle ilgili çalışma yürüttüğü çalışmalara değindi.


        Konuşmaların ardından, GAP HASSAS, merkez tarafından tarıma kazandırılan çeşitler, kurumun faaliyetleri ve hedefleri konularında sunumlar yapıldı.


        Katılımcılar, daha sonra merkez tarafından geliştirilen çeşitlerin üretildiği deneme alanlarında inceleme yaptı.

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