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        Geçimini taksicilikle sağlayan genç, savate dünya şampiyonası için ringde de ter döküyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da geçimini taksicilikle sağlayan 29 yaşındaki Mert Ali Ağaoğlu, savate (kick boks ile boks karışımı olan, ayakların kullanıldığı bir spor branşı) dünya şampiyonasına katılabilmek için ringde de ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Geçimini taksicilikle sağlayan genç, savate dünya şampiyonası için ringde de ter döküyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da geçimini taksicilikle sağlayan 29 yaşındaki Mert Ali Ağaoğlu, savate (kick boks ile boks karışımı olan, ayakların kullanıldığı bir spor branşı) dünya şampiyonasına katılabilmek için ringde de ter döküyor.

        Diyarbakır'da yaşayan Ağaoğlu, lisede okuduğu sırada kick boksa ilgi duydu. Zamanla savate branşına da yönelen Ağaoğlu, katıldığı müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Geçimini 3 yıldır taksicilik yaparak sağlayan Ağaoğlu, mesaisinden arta kalan zamanlarında hem antrenman yapıyor hem de genç sporculara eğitim veriyor.

        Ağaoğlu, "Merhum Hasan Aslan Savate Combat ve Assaut Büyükler Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım seçmelerine davet edildi.


        Ağustosta seçmelere katılacak Ağaoğlu, daha sonra eylülde Fransa'da düzenlenmesi planlanan "Büyükler Assaut Savate Dünya Şampiyonası"na katılıp altın madalya almayı hedefliyor.

        Mert Ali Ağaoğlu, milli takım seçmelerinde başarı elde ederek dünya şampiyonasına katılmak için yoğun antrenman yapıyor.

        - "Antrenman ve ders saatlerime göre bazen gündüz bazen de gece çalışıyorum"

        Ağaoğlu, AA muhabirine, ortaokul ve lise yıllarında hiperaktif bir yapıya sahip olduğunu, onu bastırabilmek adına bir ağabeyinin tavsiyesiyle dövüş sporlarına yöneldiğini söyledi.

        Spora başladıktan sonra davranışlarını kontrol altına almayı başardığını dile getiren Ağaoğlu, bu sayede Anadolu Üniversitesinin Yaşlı Bakımı ile Antrenör Temel Eğitim Programı'ndan mezun olduğunu belirtti.

        Ağaoğlu, "Spora başladıktan sonra ufkum açıldı ve eğitimime devam edebildim. Sporcu olarak başladığım kulüpte hem sporcu hem de antrenör olarak devam ediyorum. Birçok ilde Türkiye şampiyonalarına katıldım ve çeşitli dereceler elde ettim. Son olarak 28 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenen yarışmada 3'üncü oldum ve milli takım seçmelerine davet edildim." dedi.

        Sporda elde ettiği başarılarla güveninin arttığını belirten Ağaoğlu, bu sürecin kişisel gelişimine de katkı sağladığını anlattı.

        Günün belirli saatlerinde taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Ağaoğlu, "Antrenman ve ders saatlerime göre bazen gündüz bazen de gece çalışıyorum. Beni gören sporcular şaşırıyor, 'Hocam, siz taksi şoförlüğü mü yapıyorsunuz?' diyorlar. Taksi şoförlüğü ile geçimimi sağlıyorum ama spordan da vazgeçemiyorum. Dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu şerefe nail olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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