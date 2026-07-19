GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.
GGC'den yapılan açıklamaya göre, nitelikli gazeteciliği teşvik etmek, başarılı çalışmaları görünür kılmak ve mesleğin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda eser jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı.
Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görüldü.
- AA'ya 2 ödül
Yarışmada, fotoğraf dalında Anadolu Ajansından
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