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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü.

        Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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