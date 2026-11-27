AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde, şehitlerin, hayatını kaybeden basın mensuplarının ve parti teşkilatında görev yapmış kişilerin anısına hatıra ormanı oluşturulması için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığınca "Geçmişimize Vefa, Geleceğe Yeşil Bir Miras" sloganıyla düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, etkinlikle geçmişte partiye hizmet edenlerin, şehitlerin ve hayatını kaybeden gazetecilerin hatıralarını yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Partinin kuruluşundan bu yana emek veren teşkilat mensuplarını ziyaret ettikleri vefa çalışmaları yürüttüklerini aktaran Şengüloğlu, fidan dikimi fikrinin de bu kapsamda ortaya çıktığını ifade etti.

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Düzce'deki programlara katılan basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin de hatırasını yaşatmak istediklerini dile getiren Şengüloğlu, Ali Beşer, Bedrettin Maradit ve TRT muhabiri Levent Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 8 basın mensubunun adının hatıra ormanında yaşatılacağını kaydetti.

"Çocuklarımız ve torunlarımız bu ağaçların gölgesinde huzur bulacak"

Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ise etkinliğin geçmişte hizmet etmiş isimlerin hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere miras bırakılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Sübekçi, "Geçmişte bizlere dava arkadaşlığı yapmış büyüklerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların gelecek nesillere ışık tutması adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bugün birlikte diktiğimiz fidanlar büyüyüp yeşerecek. Belki bizler o günleri göremeyeceğiz ancak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu ağaçların gölgesinde huzur ve mutluluk bulacağı bir alan oluşacak" diye konuştu.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise teşkilat mensuplarından gelen eleştirilerin daha iyi çalışmalar yapmak için teşvik olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Düzce çok kıymetli bir şehir"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin tarım, orman, sanayi ve turizm potansiyeliyle önemli bir şehir olduğunu söyledi. Fidan dikmenin önemine değinen Keşir, "Peygamberimizin , 'Kıyamet kopuyor olsa bile elinizdeki fidanı dikin' sözü hepimiz için önemli bir nasihat, bir vasiyettir. Düzce aynı zamanda bir orman şehri. Hem tarım hem orman hem sanayi hem de turizm şehri. Tarihi eserlerin bulunduğu, her şeyden bir parça bulabileceğiniz çok kıymetli bir şehir" ifadelerini kullandı.

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"25'inci yılımızı 25 milyon ağaçla kutlayalım dedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan da partisinin 25'inci kuruluş yılını 25 milyon ağaç dikerek kutlamayı hedeflediklerini belirterek, bu çalışmanın başlangıcını Düzce'de yaptıklarını bildirdi.

Düzce'de daha önce Yeşilyayla bölgesinde yangından etkilenen alanda 26 bin, 25'inci Yıl Ormanı'nda ise 1500 fidan dikildiğini aktaran Ayan, Yongalık köyünde oluşturulan hatıra ormanında da teşkilat mensupları, milletvekilleri, gazeteciler ve şehitlerin isimlerinin yaşatılacağını kaydetti.

"Bizim köklerimiz bir, çiçeklerimiz rengarenk"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Ayan, Düzce'nin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı yapısına dikkati çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayan sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Biliyorsunuz, Terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bugün bunu Düzce'de, Türkiye'nin tüm renklerinin temsil edildiği, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşayan bir şehirde gerçekleştiriyor olmak ayrıca çok kıymetli. Çünkü bizim köklerimiz bir ama çiçek açtığımız zaman çiçeklerimiz rengarenk. Onun için Düzce'miz çok güzel bir örnek. Düzce'mizden tüm Türkiye'ye dostluğun ve kardeşliğin mesajını hep birlikte veriyoruz. Biliniz ki bugün biz burada fidan dikerken 81 ilimizde de tüm şehirlerimiz toprağa emek veriyor. Toprağa emek veren tüm kardeşlerime, hepinize çok teşekkür ediyorum."

"Can suyunu biz vereceğiz, gölgesinde çocuklarımız oturacak"

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Dikilen fidanların gelecek nesillere bırakılacak bir hatıra olduğunu vurgulayan Ayan, "Bugün bu fidanların can suyunu biz vereceğiz ama gölgesinde bizim çocuklarımız oturacak. Geleceğe bir hatıra bırakıyoruz. Türkiye'yi büyütürken yeşili de büyütelim dedik" ifadelerini kullandı.