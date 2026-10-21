Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Albayrak'ın "irtikap" suçundan yargılanması sürdü

        Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Albayrak'ın "irtikap" suçundan yargılanması sürdü

        "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak'ın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Albayrak'ın "irtikap" suçundan yargılanması sürdü

        "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak'ın yargılanmasına devam edildi.

        Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki duruşmada adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak ile avukatları katıldı.

        Tanık Yüksel Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Geçmiş dönemde Akçakoca Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu aktaran tanık Yüksel Y, inşaat işiyle uğraşan müşteki E.Ö. tarafından davaya konu taşınmazına iskan verilmesi için toplam 2,5 milyon liralık 2 çek alındığına ve kullanıldığına dair bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

        REKLAM

        Yüksel Y, mahkeme başkanının sorusu üzerine, müştekinin inşaatlarının ruhsatlarını ilk kendilerinin verdiğini, 2024 seçimlerinden sonra da görevinin sonlandığını belirtti.

        Sanık Albayrak da mahkeme başkanının çekin bir kısmının neden kayda girilmediğine yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Daha önceki beyanımda da söylediğim gibi şirketimizin taksitlendirilmiş icra borcu var. O teknik bir konu, benim fazla bir bilgim yok. Yani çek bir an önce tahsil edilerek kamu yararı sağlanmıştır. Yoksa 1 ay sonra da tahsil edilip sisteme sokulabilirdi. Bütün para belediyeye girmiştir. Ticareten yapılan kayıtlar, ciro benim anladığım bir konu değil ama şirketin (Belediyenin iştirak şirketi ABİTAŞ AŞ.), kamunun menfaatine hesaplara girmiştir. Burada erken tahsil edilerek kamu yararı vardır."

        REKLAM

        Sanık avukatlarından Emre Güleç ise suç vasfının değişmesi ihtimalinin isnadın kabulü anlamına gelmediğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, söz konusu çekin ABİTAŞ AŞ. veya belediyeden alınıp alınmadığına dair çeki tahsil ettiği ileri sürülen G.G'nin Akçakoca Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla beyanının alınmasına ve Albayrak'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        REKLAM

        Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi sonucu, 17 Temmuz'da nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

        Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül'de hakim karşısına çıkarılan Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verilmiş, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Başkan Özlü Sarayyeri Mahallesi'nde halkla buluştu
        Başkan Özlü Sarayyeri Mahallesi'nde halkla buluştu
        Okul koridorlarını gören şaşkına döndü Öğrenciler derse girdi, veliler kori...
        Okul koridorlarını gören şaşkına döndü Öğrenciler derse girdi, veliler kori...
        700 yıllık lezzeti tencere ve oklavayla yaşatıyorlar Düzce'nin coğrafi işar...
        700 yıllık lezzeti tencere ve oklavayla yaşatıyorlar Düzce'nin coğrafi işar...
        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül
        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı