Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı

Öğrencilerin kan bağışı konusunda farkındalık kazanmaları​​​​​​​ amaçlanan kampanya kapsamında Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Türk Kızılay Düzce Şubesi yetkilileri de destek verdi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası, kentte öğretmen ve velilere yönelik olarak hayata geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.