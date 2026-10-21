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        Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Türk Kızılay Düzce Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Türk Kızılay Düzce Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası, kentte öğretmen ve velilere yönelik olarak hayata geçirildi.

        Öğrencilerin kan bağışı konusunda farkındalık kazanmaları​​​​​​​ amaçlanan kampanya kapsamında Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Türk Kızılay Düzce Şubesi yetkilileri de destek verdi.

        Vali Makas, programda öğrenci ve velilerle sohbet edip hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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