Başkan Özlü Sarayyeri Mahallesi'nde halkla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bütün şebekemizi yenilediğimizde, arıtma tesisi bittiğinde musluklarınızdan akan su pırıl pırıl olacak. Bozduğumuz yolların tamamını asfaltlayacağız" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri programına Sarayyeri’nde devam etti. Muhtarlık binası önündeki parkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Özlü, 64 mahalleden 44’ünde mahalle sohbetlerini tamamladıklarını söyledi. Diğer 20 mahalleye de gideceklerini belirterek "Çünkü biz bir şey yaparken, sizlerin katkılarını, dileklerini, taleplerini dikkate almak istiyoruz. Bugün buraya arkadaşlarımızla beraber geldik ve çalışarak geldik" dedi.

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"Gerçek belediyecilik yapıyoruz"

Konuşmasında gerçek belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Faruk Özlü, "Bizim işimiz imar, bizim işimiz altyapı, insan hayatını kolaylaştıracak ne varsa bizim işimiz. Sağlıklı bir hayat yaşamanın en temel unsurlarından birisi içme suyudur. O yüzden biz içme suyuna büyük ağırlık veriyoruz. Bugünlerde bazı haberler çıkıyor sosyal medyada; Düzce’nin içme suyuna kanalizasyon karışıyor diyorlar. Böyle bir şey yok, asla ve kat’a olamaz. Külliyen yalandır. İkisinin boruları tamamen farklıdır. Bunlara sakın kulak asmayın" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Düzce’nin komşu illeri Sakarya ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Başkan Özlü, "Düzce bu sel felaketinden en az etkilenen ildir. Sadece DSİ’nin Düzce’ye yaptığı yatırımların toplamı 30 milyar liradır. Bunun içinde, Küçük Melen yatağının genişletilmesi var, derelerin temizlenmesi var, heyelan bölgelerinde sedde yapılması gibi faaliyetler var" dedi.

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"Devasa bir tesis yapıyoruz, kapasitesi 130 bin metreküp"

Faruk Özlü, içme suyu arıtma tesisi kapasitesinin günlük 25 bin metreküp olduğunu, bazı bölgelerde ise şebekeyi kuyudan su çekerek beslediklerini söyledi. Aşırı yağışların olduğu zamanlarda bazı mahallelerde içme suyunda bulanıklık oluştuğunu dile getiren Özlü, "Arıtma kapasitemizin yetmediğini biz 5 yıldır biliyoruz. Parasını bulduk, kaynağını bulduk, arıtmamızı yeniliyoruz. Devasa bir tesis şu anda yapılıyor. Bu sene hizmete girecek. Kapasitesi günlük 130 bin metreküp. Mevcut tesisin neredeyse 5 katı" ifadelerini kullandı.

"Musluklarınızdan akan su pırıl pırıl olacak"

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3 deprem yaşayan Düzce’de içme suyu şebekesinde sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Başkan Faruk Özlü, "Hem eski olması, hem kırık dökükler olması sebebiyle 45 milyon Euro’luk bir kaynağı şebeke için harcıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 45 km yenileme yaptık. Çalışmaları devam ediyor. Bütün şebekemizi yenilediğimizde, arıtma tesisi bittiğinde musluklarınızdan akan su pırıl pırıl olacak. Hatta damacana ile su alıp tüketme ihtiyacımız olmayacak. Musluktan bardağa doldurup suyumuzu içeceğiz. Bu şehrin altında ve üstünde ne sorun varsa biz hepsine tek tek çalışıyoruz, uğraşıyoruz ve hepsi için de ürettiğimiz bir çözüm var. Yollarda yaşanan sıkıntılar var. Ama şunu ifade edeyim; bizim içme suyu altyapısı için kazdığımız yerler var. 45 km oldu, devam edeceğiz. Bozduğumuz yolların tamamını asfaltlayacağız. Bizim görev süremiz bitmeden önce, Düzce’de asfaltlanmamış bir tek yol, bir tek cadde kalmayacak. Bundan emin olun. Gerçekten belediyecilik zor bir iş. Ama biz zorun üstesinden gelmeyi biliriz. Zor diye bazı şeyleri bırakacak halimiz yok. İnsan ihtiyaçları sınırsız. İhtiyaçlar hep olur. Biz bunları biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki, kaynaklar da sınırlı. Biz az parayla çok iş yapıyoruz" dedi.

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"Bize iletilen sorunları tek tek kayda alıyoruz"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, mahalle toplantılarında iletilen sorun ve talepleri tek tek kayda aldıklarını belirterek, "Benim masamda dosyalar var ve her bir mahalle talebi yazılı. Bu talepler ilgili müdürlere iletildi. Burada alacağımız talepler ve sizlerden gelecek istekleri yerine getirmek için çalışacağız. Getiremediklerimizi de size söyleyeceğiz. Yapamama gerekçesini de sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Kavşaklardaki trafik yüzde 3540 rahatlayacak"

Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarındaki trafik sıkışıklığını gidermek üzere, kuzeyden gelen yolu Çamköy kavşağından itibaren Melen boyundan hal kavşağına bağlayacaklarını, böylece trafiği yüzde 3540 rahatlatmayı hedeflediklerini belirtti. Karayolları tarafından bu sene bitecek olan yolun yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım olduğunu dile getiren Özlü, "Bu yol açıldığı zaman Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşakları rahatlayacak. Ayrıca Kervan ile çoban arasında D100’ün üzerinden üst geçit yapıyoruz. Bunda da Kervan ve Çoban rahatlamış olacak" ifadelerini kullandı.

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Başkan Özlü, toplantının devamında mahallenin sorunları ile vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

"Spor Toto’dan 16 mahalle için halı saha talebimiz onay aşamasında"

Asfalt ve yama talebi üzerine; Başkan Yardımcısı Barış Bayrak 14 sokakta toplam 4 km’lik satih asfalt planlandığını ve bir hafta içerisinde çalışmaların başlayacağını açıkladı. Halı saha talebi üzerine ise Başkan Özlü, Spor Toto Genel Müdürlüğü’nden 16 mahalleye halı saha yapma talebinde bulunduklarını ve talebin onay aşamasında olduğunu dile getirerek, 16 halı sahadan birisinin de Sarayyeri’nde yapılacağını müjdeledi.

18 uygulamalarının bitirilmesi talebi üzerine ise Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, şu açıklamayı yaptı: "Mahallemizdeki imar alanları toplamı 160 hektar. Aşağı yukarı 140 hektarını bitirdik. Eski evlerin olduğu alan kaldı. Bir kısmına daha başladık. Ada bazında yapacağız. Her adadaki uygulamamız aşağı yukarı 3 ay civarında sürecek. 4 veya 5 etapta hepsini bitireceğiz."