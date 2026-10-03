Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Giriş: 03.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
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