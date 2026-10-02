Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de kütüphane açılışına katıldı:

        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de kütüphane açılışına katıldı:

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Özellikle dijital çağda, her şeyin çok kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde, fiziki olarak çocuklarımızın okullarında kütüphaneyi daha yakından tanımalarını ve görmelerini sağlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:49 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de kütüphane açılışına katıldı:

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Özellikle dijital çağda, her şeyin çok kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde, fiziki olarak çocuklarımızın okullarında kütüphaneyi daha yakından tanımalarını ve görmelerini sağlıyoruz." dedi.

        Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Kasım Aktaş Ortaokulu'nda vakıf tarafından "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Usta, kitap okumanın ve okuma alışkanlığının önemine değindi, açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

        Usta, açılışın ardından AA muhabirine, bugün 3 ilde Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak kütüphaneler açtıklarını belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Kitaplarıyla kütüphanelerimizi teslim ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        Kütüphane açılışlarına ilk olarak deprem bölgelerinden başladıklarını, Düzce'de açılan kütüphaneyle sayının 23'e ulaştığını aktaran Usta, "Hedefimiz 81 ilimizde de kütüphanelerimizi çoğaltmak. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde okullarımızda bu kütüphaneleri hayata geçiriyoruz. Böylece hem Şule Yüksel Şenler'in mirasını, kendisini tanımaları için çocuklarımıza bir pencere açıyoruz aslında." diye konuştu.

        Usta, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemini hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Özellikle dijital çağda her şeyin çok kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde, fiziki olarak çocuklarımızın okullarında kütüphaneyi daha yakından tanımalarını ve görmelerini sağlıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Emeği geçenlere teşekkür eden Usta, "Bol kitap okumalı, bol istifade ettikleri, iyi insan olmayı, düzgün insan olmayı, dürüst, ahlaklı, edepli insan olmayı öğrendikleri bir fırsat ve imkan olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Usta, kütüphanelerin çocukların ihtiyaçlarına göre tasarlandığını anlatarak, "Açılan kütüphanelerimizde çocuklarımız çok keyifliler. Çocuklar bu ortamlardan çok feyz alıyorlar. Neden derseniz, çocukların ihtiyaçlarına göre renkli düzenlenmiş ve tasarlanmış, onların hoşuna gidecek ve içeride bulunmaktan keyif alacakları bir dizaynla kütüphaneleri hazırlıyoruz. Hemen hemen tüm illerimizde renkler değişse de standartlarımız aynı. Kaliteli, güzel, renkli ve eğlenceli kütüphaneler." diye konuştu.

        REKLAM

        Törene, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Farklı ülkelerden 81 ressam Düzce'de düzenlenen festivalde buluştu
        Farklı ülkelerden 81 ressam Düzce'de düzenlenen festivalde buluştu
        Düzce'de dairede çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de dairede çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen parfüm yüklü tır trafiği aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen parfüm yüklü tır trafiği aksattı
        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Düzce Valiliğinden fırtına uyarısı
        Düzce Valiliğinden fırtına uyarısı
        Düzce'de "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinliği düzenlendi
        Düzce'de "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinliği düzenlendi