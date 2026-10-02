AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de kütüphane açılışına katıldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Özellikle dijital çağda, her şeyin çok kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde, fiziki olarak çocuklarımızın okullarında kütüphaneyi daha yakından tanımalarını ve görmelerini sağlıyoruz." dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Kasım Aktaş Ortaokulu'nda vakıf tarafından "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Usta, kitap okumanın ve okuma alışkanlığının önemine değindi, açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Usta, açılışın ardından AA muhabirine, bugün 3 ilde Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak kütüphaneler açtıklarını belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Kitaplarıyla kütüphanelerimizi teslim ediyoruz." dedi.

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Kütüphane açılışlarına ilk olarak deprem bölgelerinden başladıklarını, Düzce'de açılan kütüphaneyle sayının 23'e ulaştığını aktaran Usta, "Hedefimiz 81 ilimizde de kütüphanelerimizi çoğaltmak. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde okullarımızda bu kütüphaneleri hayata geçiriyoruz. Böylece hem Şule Yüksel Şenler'in mirasını, kendisini tanımaları için çocuklarımıza bir pencere açıyoruz aslında." diye konuştu.

Usta, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemini hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Özellikle dijital çağda her şeyin çok kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde, fiziki olarak çocuklarımızın okullarında kütüphaneyi daha yakından tanımalarını ve görmelerini sağlıyoruz." dedi.

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Emeği geçenlere teşekkür eden Usta, "Bol kitap okumalı, bol istifade ettikleri, iyi insan olmayı, düzgün insan olmayı, dürüst, ahlaklı, edepli insan olmayı öğrendikleri bir fırsat ve imkan olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Usta, kütüphanelerin çocukların ihtiyaçlarına göre tasarlandığını anlatarak, "Açılan kütüphanelerimizde çocuklarımız çok keyifliler. Çocuklar bu ortamlardan çok feyz alıyorlar. Neden derseniz, çocukların ihtiyaçlarına göre renkli düzenlenmiş ve tasarlanmış, onların hoşuna gidecek ve içeride bulunmaktan keyif alacakları bir dizaynla kütüphaneleri hazırlıyoruz. Hemen hemen tüm illerimizde renkler değişse de standartlarımız aynı. Kaliteli, güzel, renkli ve eğlenceli kütüphaneler." diye konuştu.

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Törene, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.