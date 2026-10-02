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        Düzce'de dairede çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 01:51 Güncelleme:
        Düzce'de dairede çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaca Hacımusa Mahallesi 1387. Sokak'ta Kuzey Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki S.A'ya ait dairede çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen aileden 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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