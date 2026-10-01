Düzce Valiliğinden fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtınanın tahmin edildiği belirtildi.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de yaşanacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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