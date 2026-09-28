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        Umre için motosikletleriyle kutsal topraklara gidiyorlar

        Düzce'de umre ibadetini yerine getirmek için bir araya gelen iki motosiklet tutkunu, Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Umre için motosikletleriyle kutsal topraklara gidiyorlar

        Düzce'de umre ibadetini yerine getirmek için bir araya gelen iki motosiklet tutkunu, Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı.

        Yaklaşık 1 yıldır motosikletle umre yolculuğu yapmayı planlayan 50 yaşındaki Ferruh Duran, kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayışına girdi. Duran, bir arkadaşının aracılığıyla 2 ay önce tanıştığı 55 yaşındaki İsmail Bostancı ile yolculuk planlarını yaptı.

        Duran için merkeze bağlı Kuşaçması köyündeki evinin önünde ailesi ve köylüler tarafından dualar eşliğinde uğurlama töreni düzenlendi.

        Motosikletiyle kent merkezine gelen Duran, Bostancı ile buluştu. İki arkadaş, Merkez Büyük Cami önünden kask, eldiven ve koruyucu monttan oluşan ekipmanlarını giyerek motosikletleriyle Mekke yolculuğuna başladı.

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        - "1 yıl boyunca sınır kapılarındaki süreci araştırdım"

        Duran, AA muhabirine, motosiklet tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Motosiklet tutkusu benim için ulaşım aracı dışında bir tutku. Yaklaşık 40 yıldır motosiklet kullanıyorum." dedi.

        Umreye motosikletiyle gitmek için yaklaşık 1 yıldır sınır kapılarındaki süreci araştırdığını anlatan Duran, "Suriye'ye araç, motosiklet trafiği açıldıktan sonra bu işe karar verdim. 1 yıldan beri düşünüyordum, 2 ay önce de İsmail arkadaşımla tanıştım ve kısa sürede bunu kararlaştırdık." diye konuştu.

        Duran, kendilerini meşakkatli bir yolculuğun beklediğini, can güvenlikleri için yolculuk boyunca tüm trafik kurallarına riayet edeceklerini, gece ve yağışlı havalarda motosiklet sürmeyeceklerini ifade etti.

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        Yolculuğu 3 günde tamamlamayı planladıklarını ve gidiş-geliş toplamda yaklaşık 7 bin kilometre yol katedeceklerini belirten Duran, "Düzce çıkışlı, Cilvegözü-Suriye girişli olacak. Ürdün üzerinden Lübnan, Kızıldeniz derken Suudi Arabistan'a ulaşmayı düşünüyoruz. İhramlarımızı aldık, motosikletlerimiz de hazır. Umre görevimizi yapıp döneceğiz inşallah." diye konuştu.

        - "Yaklaşık 2 ay hazırlık yaptık"

        Bostancı ise arkadaşı Ferruh'un kendisini bulup bu yolculuğu teklif ettiğini söyledi.

        Yaklaşık 2 ay hazırlık yaptıklarını belirten Bostancı, sosyal medyadaki gruplarından Mekke'ye gidip gelenlerden bilgiler alarak hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

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        Bostancı, motosiklet tutkusunun tarif edilemez olduğunu dile getirerek, "Nasıl anlatayım, uçuyorsun işte. Hani çok mutlu olur ya insan. Motosiklete bindiğim zaman kendimi değişik hissediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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