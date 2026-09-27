Düzce'de sonbahar renkleri kendini gösterdi

Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere farklı renk tonlarının oluşturduğu ahenkli manzarada yolculuk fırsatı sunuyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlar ve bitki örtüsü yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla renkli görsel oluşturuyor.

Yaylaya ve volkanik çöküntüyle oluşmuş gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, doğada sonbaharla başlayan renk cümbüşünün arasında vakit geçiriyor.

Düzce'deki bin 400 metre yükseklikteki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.