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        Düzce'de sonbahar renkleri kendini gösterdi

        Düzce'deki bin 400 metre yükseklikteki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Düzce'de sonbahar renkleri kendini gösterdi

        Düzce'deki bin 400 metre yükseklikteki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.

        Yaylaya ve volkanik çöküntüyle oluşmuş gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, doğada sonbaharla başlayan renk cümbüşünün arasında vakit geçiriyor.

        Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlar ve bitki örtüsü yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla renkli görsel oluşturuyor.

        Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere farklı renk tonlarının oluşturduğu ahenkli manzarada yolculuk fırsatı sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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