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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:59 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Geçişin Bolu tarafında yer alan Abant, Yumrukaya ve Karayolları kavşakları mevkilerinde ise yağmur geçişleri görüldü.

        Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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