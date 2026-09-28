D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Geçişin Bolu tarafında yer alan Abant, Yumrukaya ve Karayolları kavşakları mevkilerinde ise yağmur geçişleri görüldü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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